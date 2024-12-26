Такой циничный замысел иногда срабатывает.

Российские оккупанты пытаются применять различные тактики, чтобы противодействовать украинским дронам, в том числе и "ловлю на живца". Все потому, что им не жалко своих и северокорейских военных.

Об этом рассказал командир батальона ударных БпЛА "Ахиллес" Юрий Федоренко, комментируя в эфире телеканала "Киев24" инструкцию, которую нашли в записной книжке погибшего военнослужащего КНДР. Иностранцам указывают бежать вперед и вызывать на себя дрон, а другие, когда беспилотник приостановится перед ударом, должны открывать по нему огонь.

Боец ВСУ отметил, что россияне выдумывают различные тактики для охоты на украинские дроны, а в этой методичке ничего нового нет. У них хватает солдат, жизнь которых ничего не стоит, поэтому "можно дроны ловить и "на живца":

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"Как вы понимаете, дрон не всегда приостанавливается, чтобы нанести огневое поражение. Подавляющее большинство всех поражений происходит с ходу - с баха. Поэтому тот, который побежал гарантированно будет "200" (речь идет о гибели, - УНИАН), а те двое, которые находятся позади, потенциальные "200", но через определенный промежуток времени".

Он отметил, что оккупанты часто жертвуют меньшей группой, чтобы дроном не было уничтожено большее скопление военных. "Поэтому для противника, который не считает своих военных, в том числе и из Северной Кореи, которые ничего не стоят с точки зрения ценности их жизни, это приемлемая тактика. На каких-то отрезках она дает свой положительный результат", - сказал Федоренко.

При этом Федоренко добавил, что Вооруженные силы Украины такую тактику не могут применять, потому что их основной задачей является сохранение людей.

"Как бы это ни звучало, но это то, что Россия себе может позволить - определенные успехи за счет уничтожения своего личного состава или солдат из Северной Кореи".

Солдаты КНДР на войне

Как сообщал УНИАН, ранее Силы спецопераций расшифровали дневник бойца из Северной Кореи, которого ликвидировали на Курщине.

Рядовой Гьонг Хонг Джонг описал тактику сбивания украинских дронов и укрытия от артиллерии. Она заключается в том, чтобы один из солдат был приманкой для беспилотника, а другие пытались его поразить.

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