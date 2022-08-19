В Евпатории работает ПВО, а в Севастополе очевидцы сообщают о "прилетах".

В оккупированном Крыму снова слышны звуки взрывов сразу в двух городах.

Об этом сообщаю местные Телеграм-каналы.

В небе над Евпаторией якобы сработала российская ПВО. Сбивание объектов в небе зафиксировали на видео.

На одном из видеороликов крымчане комментируют работу ПВО и общую ситуацию в оккупированном россиянами полуострове.

"Это уже не смешно. Слушайте, собираемся и валим отсюда", - комментируют очевидцы за кадром.

Через несколько минут появилась информация о взрывах в оккупированном Севастополе. Деталей пока нет.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

Также в оккупированном Крыму в городе Керчь вечером 18 августа раздались взрывы.

Еще ранее вечером 18 августа в Белгородской области начал детонировать склад с боеприпасами российских оккупантов.

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