В оккупированном Крыму снова слышны звуки взрывов сразу в двух городах.
Об этом сообщаю местные Телеграм-каналы.
В небе над Евпаторией якобы сработала российская ПВО. Сбивание объектов в небе зафиксировали на видео.
На одном из видеороликов крымчане комментируют работу ПВО и общую ситуацию в оккупированном россиянами полуострове.
"Это уже не смешно. Слушайте, собираемся и валим отсюда", - комментируют очевидцы за кадром.
Через несколько минут появилась информация о взрывах в оккупированном Севастополе. Деталей пока нет.
Как сообщал УНИАН, вечером 18 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.
Также в оккупированном Крыму в городе Керчь вечером 18 августа раздались взрывы.
Еще ранее вечером 18 августа в Белгородской области начал детонировать склад с боеприпасами российских оккупантов.