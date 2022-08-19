Эксперт отметил, что сразу после деоккупации Украины встанет вопрос закрепления системы, которая гарантировала бы безопасность,

Деокупация Крыма военным способом является абсолютно легитимной.

Об этом сказал бывший посол Украины в США, глава правления Украинского кризисного медиа-центра Валерий Чалый.

Он отметил, что АРК является неотъемлемой частью Украины, а статья 17 Конституции Украины предусматривает, что задачей обороны Украины является задачей народа и ВСУ.

"И абсолютно правильно рассматривать возможность военным способом деоккупации Крыма. Это абсолютно легитимная возможность, которая закреплена и во внутреннем законодательстве Украины и в международном законодательстве", - сообщил Чалый.

По его словам, для достижения этой цели будут задействованы различные механизмы - дипломатические, политические и военные. При этом добавил, что "без вынужденного шага агрессора и оккупанта России будет сложно достичь этой цели".

Чалый отметил, что сразу после деоккупации Украины встанет вопрос закрепления системы, которая гарантировала бы безопасность, потому что "мы понимаем, что Россия не успокоится на этом по крайней мере при нынешнем режиме".

"Крым неотъемлемая часть Украины и единственный способ-это членство в европейской системе обороны и безопасности. На сегодня – это НАТО. Если сразу после деоккупации мы не станем членами НАТО, то у нас перспектива будет очень сложная", - подчеркнул он.

По его словам, речь идет о всей территории Украины. Чалый отмечает, что после этого не нужна такая милитаризации Крыма, которая есть на сегодня. По его словам, нужна система обороны, которая устранит российскую угрозу на Черном море.

Как сообщал УНИАН, вечером 18 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы на крупнейшей авиабазе российских оккупантов Бельбек, расположенной в северо-западной части Севастополя.

Также в оккупированном Крыму в городе Керчь вечером 18 августа раздались взрывы.

Еще ранее вечером 18 августа в Белгородской области начал детонировать склад с боеприпасами российских оккупантов.