По словам мэра, даже тогда, когда пушки не гремят и обстрелов нет, оккупанты не дают людям выходить из домов.

Люди в Буче и окрестных населенных пунктах Киевской области по сути оказались в заложниках и не могут даже похоронить погибших.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук в эфире информационного телемарафона.

Он отметил, что буквально три часа назад завершился массированный артобстрел.

По словам Федорука, российские войска из всех возможных и невозможных залпов бьют как по Киеву, так и по пригороду, в частности, по Буче. Фактически седьмой день Буча, Ворзель, а Гостомель - с самого начала, 13 сутки, находятся в заложниках российских войск.

Мэр рассказал, что были попытки вытеснить российские войска, но через сутки они снова зашли.

"Все основные магистрали и улицы в нашем регионе простреливаются врагом", - говорит Федорук.

Он подчеркнул, что люди в заложниках, потому что враг не дает жителям даже в тот небольшой период, когда пушки не гремят и обстрелов нет, выходить из домов. Коммунальные службы и жители не могут похоронить погибших гражданских жителей.

"Собаки фактически растаскивают тела погибших. Вот такую имеем ужасную ситуацию", - рассказал Федорук.

Как сообщал УНИАН, ранее Бучанский горсовет обратился за помощью, потому что российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы и блокируют доставку гуманитарной помощи. "Каждые сутки - борьба за выживание. Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета", - сообщала городская власть.

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