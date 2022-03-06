Оккупанты обстреливают дома, автомобили, убивают мирных жителей, грабят магазины и блокируют гуманитарную помощь.

В городе Буча Киевской области российские войска продолжают обстреливать жилые кварталы и блокируют доставку гуманитарной помощи.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Бучанского горсовета.

"Враг беспощадно продолжает обстреливать все кварталы Бучи: каждые сутки - борьба за выживание. Бучанская община несколько суток без света, тепла, связи, интернета", - говорится в сообщении.

В горсовете сообщили, что ежедневно получают около тысячи сообщений от жителей Бучи и населенных пунктов общины о необходимости пищевых продуктов, воды, восстановления коммуникаций и поиске родных.

"Значительное количество жителей находится в подвалах. Враг продолжает обстреливать дома, автомобили, убивать мирных жителей и даже детей, грабит магазины. Доставить гуманитарные грузы невозможно: община в осаде врага. Нам нужна поддержка, чтобы выстоять и выжить! Помогите спасти жителей общины", - призвали в городском совете.

Как сообщал УНИАН, начались одиннадцатые сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские войска деморализованы и продолжают нести значительные потери в вооружении, технике и личном составе.

С 24 февраля общие боевые потери оккупационных войск составляют более 11 тыс. человек.

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