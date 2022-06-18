Харьков россияне точно не смогут захватить, но обстрелы приведут к новым жертвам среди гражданского населения.

В ближайшее время российские оккупанты будут обстреливать Харьков, поскольку он снова стал прифронтовым городом.

Об этом в интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

Он утверждает, что Харьков россияне точно не смогут захватить, но обстрелы приведут к новым жертвам среди гражданского населения.

"Харьков не возьмут железно. Здесь можно не волноваться. Другое дело, что бить по Харькову будут еще некоторое время. Это доставит еще большое количество... неприятностей, если неприятностями можно назвать гибель мирных жителей. Харьковчанам следует бытьт осторожными и понимать, что они снова стали прифронтовым городом", - сказал Арестович.

Он также отметил, что в Белгородской области РФ на границе с Украиной собрано 5-7 вражеских батальонно-тактических групп, а также штурмовики и вертолеты.

"В случае введения на направление могут доставить Харькову большие неприятности - продвинуться поближе к городу и поставить его под угрозу массированных ударов полевой артиллерии. Кроме того, там есть еще штук 6 штурмовиков и 15-18 вертолетов в этом направлении. Что в принципе может нанести нашим войскам и мирным жителям больших неприятностей", - добавил Арестович.

Как сообщал УНИАН, 18 июня российские оккупанты обстреляли Харьков, взрыв прогремел днем, примерно в 13:00. Для этого они использовали ракеты с тепловыми ловушками. Под удар попала промышленная зона города.

"Мы обнаружили обманную цель с ракеты "Искандер", ее маркировка 9П899, то есть она оставляет после себя ложный тепловой след, на который реагирует ПВО. Тогда ПВО саму ракету не сбивает, а сбивает именно эти цели".

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