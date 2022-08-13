Поражение обеспечено "с контрольным исключением использования его по назначению".

Украинскими войсками обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки (Херсонская область).

Об этом говорится в сообщении на странице Оперативного командования "Юг" в социальной сети Facebook относительно итогов текущей оперативной обстановки на юге Украины за 12 августа.

"В рамках выполнения ракетно-артиллерийскими подразделениями огневых задач обеспечено поражение автомобильного моста дамбы Новой Каховки с контрольным исключением использования его по назначению", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 12 августа советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань заявил, что украинские войска попали в четвертый мост на Херсонщине.

"Сегодня ВСУ попали в последний - четвертый мост, который соединял правый и левый берег. То есть у россиян больше нет никакой возможности полноценно перебрасывать свою технику. Конечно, они будут пытаться ремонтировать, искать альтернативу в переправах, но это время, деньги, а потом как только подготовятся и насобирают технику и силу - мы снова ее уничтожим", - отметил Хлань.

Напомним, что ранее Вооруженные Силы Украины нанесли удар по мосту возле Каховской ГЭС.

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