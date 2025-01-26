Системы ПВО в подавляющем количестве получены из Европы, но производство ракет к ним зависит от США, заявил Храпчинский

После того, как президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановлении предоставления международной поддержки на 90 дней, в СМИ начали говорить о возможной остановке помощи Украине. Бывший офицер Воздушных сил, заместитель директора компании-производителя средств РЭБ Анатолий Храпчинский оценил, насколько устойчивой к этой угрозе является противовоздушная оборона Украины, и сможет ли ПВО отражать российские атаки.

В эфире телемарафона он акцентировал, что большинство систем противовоздушной обороны Украина получила из Европы. Однако производство ракет к этим системам в значительной степени зависит от США.

"Но, как отмечалось ранее, об уже подписанных контрактах по получению некоторых средств вооружения, которые производятся США – на это отмены нет по поставкам", – добавил Храпчинский.

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Россия активно пытается продвигаться в увеличении количества ударов за счет беспилотников, каждую ночь атакует Украину дронами типа Shahed и начинает активно применять их даже днем. Дополнительно россияне используют малые FPV-дроны самолетного типа "Молния" для ударов по Харькову и по другим городам.

"Враг действует террористическим путем, и возможности по защите от такой угрозы у нас есть. Потому что мы создали мобильные группы, которые могут противодействовать этому. Дополнительно у нас есть большое количество компаний, которые занимаются радиоэлектронной борьбой, что позволяет создавать эшелонированную систему радиозащиты от управляемых дронов. Поэтому, я думаю, что надо продвигать собственные возможности для того, чтобы дальше быть способными защищаться от такой угрозы", – пояснил Храпчинский.

По словам эксперта, учитывая информацию, что Россия снова получила возможность закупить около 150 ракет от КНДР, враг может делать ставку на баллистические ракеты, а не на крылатые.

"Мы говорим о том, что на самом деле надо увеличивать системы противовоздушной обороны, такие как Patriot, как SAMP/T. Кстати, SAMP/T – это европейская система. Я бы сказал, что здесь мы тоже можем общаться больше с Европой, чем с Соединенными Штатами", – отметил он.

Приостановление помощи от США: что стоит знать

Распоряжение Госдепартамента США о приостановлении помощи иностранным государствам не касаются военной поддержки Украины. Как заявил руководитель Центра противодействия дезинформации, офицер Сил обороны Андрей Коваленко, военная помощь США для Украины продолжается по пакетам военной помощи, которые были приняты ранее. Две основные программы – PDA (Presidential Drawdown Authority) и USAI (Ukraine Security Assistance Initiative), через которые изготавливается и поставляется оружие для Украины, продолжают работать без изменений.

Накануне издание Politico писало, что американская помощь Украине заморожена на три месяца. Через 85 дней госсекретарь Марко Рубио подаст Дональду Трампу доклад, в котором укажет, целесообразно ли Вашингтону возобновлять поддержку Киева.

При этом журналист Остап Ярыш утверждает, что в Пентагоне отметили, что указ не касается военной помощи Украине.

"В Пентагоне мне говорят обратное – что этот указ военной поддержки не касается", – отметил он.

Напомним, что в первый день работы президентом США, Дональд Трамп подписал указ о приостановлении всех программ внешней помощи на 90 дней, чтобы определить, соответствуют ли они его политическим целям.

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