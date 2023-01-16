Замминистра обороны Колин Кал назвал это сигналом отчаяния.

Россия продолжает просить Иран и Северную Корею о помощи с ракетами и беспилотными летательными аппаратами.

Об этом заявили заместитель государственного секретаря США Венди Шерман и заместитель министра обороны по политическим вопросам Колин Кал в ходе общения с журналистами, пишет Укринформ. Штаты считают, что РФ продолжит углублять отношения с этими странами.

"Россия все больше будет полагаться на помощь других государств, чтобы получить вооружение, которого им не хватает", - сказал Колин Кал, назвав такие просьбы сигналом отчаяния.

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По словам Шерман, они обеспокоены отношениями Российской Федерации с Ираном, поэтому продолжат следить за ее действиями в отношении производства ракет и вводить санкции.

Россия сотрудничает с Ираном

Как известно, летом 2022 года власти Ирана обвинили в том, что они продали России дроны-камикадзе Shahed-136 и Mohajer-6. Эти БПЛА РФ использует во время массированных обстрелов Украины.

Изначально Иран отрицал поставки, однако в ноябре в МИД страны признали, что передали дроны-камикадзе России. По их словам, это произошло еще до начала полномасштабной войны.

Позже сообщалось, что Иран может передать России около тысячи дополнительных единиц оружия, в том числе баллистические ракеты.

Ранее глава ЦРУ Уильям Бернс сказал, что военное сотрудничество между Ираном и Россией представляет угрозу для союзников США на Ближнем Востоке. В Иране ответили, что не собираются "спрашивать ни у кого разрешения".

В начале января США ввели санкции против поставщиков иранских БПЛА.

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