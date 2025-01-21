Уничтожить всю инфраструктуру завода дронами невозможно, отметил Нарожный.

В ночь на 21 декабря Силы обороны Украины нанесли удар по "Смоленскому авиационному заводу" на территории России. Подобные предприятия могут занимать десятки гектаров территории. Об этом в эфире Radio NV заявил военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

"Завод - это огромная территория. И дронами полностью уничтожить всю эту инфраструктуру просто невозможно. Это массированный удар должны делать десятками крылатых ракет, чтобы полностью остановить производство. А уничтожить склады с дорогостоящими комплектующими, уничтожить станки, на которых это дело производится - это абсолютно реально", - отметил Нарожный.

Он также пояснил, что на заводе также есть цеха и линии электропередач, которые используются для производства на этом заводе.

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Силы обороны также могут поражать их, или же подстанции электрических магистралей, которые питают этот завод.

Удары по РФ: важные новости

В ночь на 21 декабря украинские защитники в очередной раз поразили ряд военных объектов на территории РФ. Под удар также попала нефтебаза "Лискинская" в Воронежской области РФ.

Кроме территории РФ, украинские дроны также поразили командный пункт 29 общевойсковой армии РФ во временно оккупированной Волновахе Донецкой области. Сообщалось о взрывах и задымлении в районе цели. Результаты ударов пока уточняются.

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