По информации источников УНИАН в спецслужбах, среди объектов - склад КАБов, ФАБов и крылатых ракет на аэродроме "Энгельс" и Саратовский НПЗ.

В ночь на 14 января Служба безопасности Украины вместе с Силами обороны нанесла удары по ряду объектов на территории РФ. Об этом УНИАН рассказали собственные источники в спецслужбах.

По информации источников, в результате совместной спецоперации СБУ и Сил обороны были поражены:

Алексинский химический комбинат (Тульская обл.). После работы дронов СБУ зафиксирован крупный пожар.

(Тульская обл.). После работы дронов СБУ зафиксирован крупный пожар. Склады боеприпасов (ФАБ, КАБ, крылатых ракет) на аэродроме "Энгельс" (Саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, "бавовна" пылает до сих пор.

(Саратовская обл.). Дроны СБУ достигли целей, "бавовна" пылает до сих пор. Саратовский нефтеперерабатывающий завод . Зафиксирован масштабный пожар.

. Зафиксирован масштабный пожар. Брянский химический завод. Зафиксированы прямые попадания ракет по объекту и большой пожар с последующими детонациями.

"СБУ вместе с Силами обороны продолжает отрабатывать по вражеским военным объектам и предприятиям, которые работают на российский ВПК. Каждый пораженный склад с боеприпасами, НПЗ, нефтебаза или химзавод - это болезненный удар по способности РФ вести войну в Украине", - сообщил информированный источник в СБУ.

Удары вглубь РФ: что известно

Накануне Силы обороны Украины ударили по нефтебазе в Энгельсе. В результате атаки и пожара были уничтожены три резервуара по 120 000 кубов. Также был выведен из строя резервуарный парк, которых хранил топливо для военного аэродрома, около 800 000 тонн топлива.

По словам главного редактора Defense Express Олега Каткова, на аэродроме в Энгельсе хранилось уникальное топливо, предназначенное только для самолетов стратегической авиации РФ Ту-160. Производство и запасы этого топлива в России крайне ограничены.

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