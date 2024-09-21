В пределах 750 километров от границы с Украиной есть шесть складов Главного ракетно-артиллерийского управления российского Минобороны, поделился эксперт.

Идет война в Украине, и таких складов с боеприпасами, как тот, что был поражен в городе Торопец (Тверская область), в РФ небольшое количество.

В Торопце поражен 107-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны России, - это один из центральных складов, где хранится больше всего боеприпасов, а потом их распределяют по меньшим складам, рассказал главред Defense Express Олег Катков во время интервью Radio NV. По сведениям Defense Express, в пределах 750 километров от украинской границы есть шесть складов ГРАУ.

"...107-й (арсенал в Торопце, - Ред.) - это не означает, что в РФ их 107 или больше. Дело в том, что их в целом (не учитывая те, которые они уже ликвидировали), на всю РФ, возможно, речь идет о (очень осторожно говорю) полутора-двух десятках. Это на всю Российскую Федерацию, и если мы говорим о складах именно ГРАУ", - подчеркнул аналитик.

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Важные новости о войне - что сообщалось ранее об ударе по Торопцу

18 сентября УНИАН узнал, что украинские дроны в Торопце ликвидировали склад ГРАУ, раздавались мощные взрывы, была объявлена эвакуация населения. Местные власти утверждали, что в городе стало очень горячо в результате "падения обломков дронов". Сообщалось, что на арсенале, в частности, могли находиться баллистические ракеты.

По мнению военного эксперта Михаила Жирохова, большая часть боеприпасов могла быть неповреждена. По его мнению, ценное ракетное вооружение, в том числе северокорейскую баллистику, оккупанты должны были держать в подземных хранилищах.

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