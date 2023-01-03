Глава Луганской ОВА сообщил, что парней, которые отказываются воевать, вывозят в тюрьму в Луганск.

Российские оккупанты после гибели сотен мобилизованных ужесточили репрессии в отношении мирного населения на временно оккупированных территориях Украины. Есть информация о расстрелах.

"Они видят, что взрываются склады с боекомплектом. Они видят, что взрываются казармы с мобилизованными. От этого всего им срывает крышу. Начинаются достаточно жесткие действия с их стороны. У нас есть информация о том, что выпившие военные стреляют в гражданских. Могут гражданского мужчину расстрелять, потому что им кажется, что он якобы помогает украинским военным", - рассказал глава Луганской ОВА в эфире телемарафона.

По его словам, российские оккупанты сажают в тюрьмы тех, кто отказываются участвовать в боевых действиях. Сообщается, что из каждого населенного пункта уже вывезли несколько десятков местных жителей.

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"У нас есть информация о том, что молодых парней просто хватают, и, если они не хотят идти на фронт, вывозят в Луганск и там сажают по тюрьмам. Есть информация, что по 10-15 гражданских из той или иной деревни забирают и вывозят, таким образом пугают местных, чтобы они не помогали ВСУ… Это все говорит о том, что они находятся на пике нервного срыва", - подытожил Гайдай.

"Бавовна" у российских оккупантов - что известно

В новогоднюю ночь ВСУ в Донецкой области уничтожили около 400 российских оккупантов, а еще около 300 - получили ранения. Отмечается, что мобилизованных россиян расположили в здании ПТУ №19.

Кроме того, ВСУ "поздравили" с Новым годом не только "мобиков" в Макеевке, но и оккупантов под Шахтерском.

Также спецподразделение 92-й бригады ВСУ опубликовало кадры работы по месту скопления войск и техники противника в Сватово. Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, после "праздничных салютов" значительно пострадала логистика врага на этом участке фронта.

3 декабря Генштаб ВСУ подтвердил успешное поражение скопления россиян в Чулановке Херсонской области в новогоднюю ночь. Потери противника составили около 500 ранеными и ликвидированными оккупантами.

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