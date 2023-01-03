Контроль над этой трассой значительно ухудшает логистические возможности врага.

Украинские воины продолжают уверенно освобождать Луганскую область. Новогодние праздники в оккупантов прошли под знаком "бавовны". Логистика подвоза боекомплекта для рашистов значительно усложнилась.

Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, Силы обороны постепенно продвигаются на направлении Сватово-Кременная. В то же время россияне безуспешно контратакуют возле Стельмаховки и Макеевки.

Отдельно Гайдай упомянул о стратегически важной трассе Р-66, которая идет из Белгородской области РФ через Сватово в Кременную и Северодонецк.

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"Трассу Р-66 контролируем огнем, иногда ССО удается выходить на нее физически и уничтожать вражескую технику", - отметил Гайдай.

По его информации, после деоккупации Сватово и Кременной, россияне готовятся оборонять Старобельск. После того, как ВСУ вернут этот город, оккупанты отойдут на линию разграничения 2014 - февраля 2022.

Освобождение Луганщины: главные новости

Несколько месяцев ВСУ упорно работают над освобождением Луганской области. После освобождения Лимана украинские воины перешли к операции по освобождению Кременной. После почти трех месяцев тяжелых боев украинские войска значительно приблизились к городу.

Военные считают, что освобождение Кременной является важным этапом на пути к деоккупации всей Луганщины, поскольку открывает дорогу на Лисичанск и Рубежное.

В конце декабря соцсети начали распространять слухи об освобождении Кременной, но власть их опровергла.

Британская разведка отметила, если ВСУ возьмут под свой полный контроль трассу Р-66 на Донбассе, оборона российских войск в Кременной будет подорвана.

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