Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский снова перехитрил своего российского визави Валерия Герасимова. Об этом, комментируя для Radio NV наступательную операцию ВСУ в Курской области РФ, сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.
По его словам, тенденция развития ситуации в Курской области будет напрямую зависеть от фактора ресурсов.
"И здесь возникает вопрос: а способна ли российская армия где-то отыскать несколько десятков тысяч личного состава для того, чтобы лишить украинского военного присутствия территорию Курской области? Ведь, обратите внимание, здесь и сейчас украинская армия, кроме проведения определенных рейдово-поисковых действий, выполняет мероприятия по инженерным фортификациям - готовятся окопы, блиндажи, долговременные огневые точки, создается инженерное заграждение в виде противопехотных и противотанковых минных полей. А это значит, что "этот дождь надолго", - считает военный.Видео дня
Он также обратил внимание на уровень организации действий украинской армии.
"Это невероятный уровень слаженности и обеспечения - артиллерийская поддержка, радиоэлектронная борьба, устойчивая связь, системы противовоздушной обороны делают невозможным активное использование врагом авиационной компоненты с той интенсивностью, на которую он способен, и часто которая давала ему преимущество на поле боя", - подчеркнул Селезнев.
При этом он не исключает, что подобные процессы начнут происходить на территории Белгородской или Брянской областей РФ, "а возможно где-то в Ростовской области произойдет какая-то неожиданность для российского Генштаба, или на юге Украины - на юге Херсонщины или в оккупированном Крыму".
"В любом случае сейчас российская армия вынуждена рефлексировать на асимметричные действия украинской армии. И я уверен в том, что дальше будет больше. Враг сейчас находится на распутье. Есть определенные предыдущие планы, которые летят кувырком, а есть реалии на поле боя, которые сейчас в корне отличаются от того, что было еще 10 суток назад. Пользуясь этим окном возможностей (а я думаю, что оно еще будет длиться минимум неделю), думаю, что украинские силы еще создадут немало проблем на территории Курской области в рамках масштабирования нашего плацдарма. А дальше, скорее всего, перейдут к маневренной обороне, чтобы уже в рамках этих действий максимально выхолащивать и без того в определенной степени ограниченный потенциал российских сил и средств", - резюмировал эксперт.
Ситуация в Курской области РФ - последние новости
В Офисе президента Украины назвали цель операции в Курской области. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, есть только два пути окончания войны: разрушение инфраструктуры войны сухопутными операциями и нанесение дальнобойных ударов в глубину России, "масштабных и регулярных".
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