Владислав Селезнев не исключает, что подобные процессы начнут происходить на территории Белгородской или Брянской областей РФ.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский снова перехитрил своего российского визави Валерия Герасимова. Об этом, комментируя для Radio NV наступательную операцию ВСУ в Курской области РФ, сказал военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, тенденция развития ситуации в Курской области будет напрямую зависеть от фактора ресурсов.

"И здесь возникает вопрос: а способна ли российская армия где-то отыскать несколько десятков тысяч личного состава для того, чтобы лишить украинского военного присутствия территорию Курской области? Ведь, обратите внимание, здесь и сейчас украинская армия, кроме проведения определенных рейдово-поисковых действий, выполняет мероприятия по инженерным фортификациям - готовятся окопы, блиндажи, долговременные огневые точки, создается инженерное заграждение в виде противопехотных и противотанковых минных полей. А это значит, что "этот дождь надолго", - считает военный. Видео дня

Он также обратил внимание на уровень организации действий украинской армии.

"Это невероятный уровень слаженности и обеспечения - артиллерийская поддержка, радиоэлектронная борьба, устойчивая связь, системы противовоздушной обороны делают невозможным активное использование врагом авиационной компоненты с той интенсивностью, на которую он способен, и часто которая давала ему преимущество на поле боя", - подчеркнул Селезнев.

При этом он не исключает, что подобные процессы начнут происходить на территории Белгородской или Брянской областей РФ, "а возможно где-то в Ростовской области произойдет какая-то неожиданность для российского Генштаба, или на юге Украины - на юге Херсонщины или в оккупированном Крыму".

"В любом случае сейчас российская армия вынуждена рефлексировать на асимметричные действия украинской армии. И я уверен в том, что дальше будет больше. Враг сейчас находится на распутье. Есть определенные предыдущие планы, которые летят кувырком, а есть реалии на поле боя, которые сейчас в корне отличаются от того, что было еще 10 суток назад. Пользуясь этим окном возможностей (а я думаю, что оно еще будет длиться минимум неделю), думаю, что украинские силы еще создадут немало проблем на территории Курской области в рамках масштабирования нашего плацдарма. А дальше, скорее всего, перейдут к маневренной обороне, чтобы уже в рамках этих действий максимально выхолащивать и без того в определенной степени ограниченный потенциал российских сил и средств", - резюмировал эксперт.

Ситуация в Курской области РФ - последние новости

В Офисе президента Украины назвали цель операции в Курской области. По словам советника руководителя ОП Михаила Подоляка, есть только два пути окончания войны: разрушение инфраструктуры войны сухопутными операциями и нанесение дальнобойных ударов в глубину России, "масштабных и регулярных".

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