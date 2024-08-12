Военнослужащие, которым он говорил о контрнаступлении, подумали, что речь идет о Покровском направлении.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский приезжал несколько недель назад на Покровское направление, чтобы наградить бойцов, и сказал о предстоящем наступлении, но бойцы тогда не догадались, что наступление будет под Курском. Об этом рассказал начальник службы связей с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач в эфире телемарафона, комментируя наступление ВСУ на Курскую область РФ.

По его словам, за две недели до начала наступления ВСУ в Курской области было награждение бойцов в Донецкой области. "Приезжал командующий и говорил: "Ребята, нормально все, держитесь, скоро пойдем в наступление", - рассказывает Секач.

По его словам, бойцы, которые воюют на Покровском направлении в Донецкой области, тогда подумали, что речь идет именно об их участке фронта, где они находятся в обороне.

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"Мы думали о себе. Какое наступление, когда мы здесь еле держимся. Видите как они хитро сделали. Очень умно сделали и правильно - с противником так надо поступать, надо делать неожиданные шаги. Это очень ударило по престижу России, по ее вооруженным силам - очень много пленных. Это подняло боевой дух у нас, появилась уверенность, что есть порох в пороховницах и еще москалям покажем", - рассказал представитель 110-й ОМБР.

При этом отметил, что наши бойцы внимательно наблюдают за ситуацией в Курской области и с надеждой держат "за ребят кулачки, чтобы у них все получилось, что они задумали".

Текущая ситуация на Покровском направлении

Секач отмечает, что наступление в Курской области не оттянуло силы врага с их участка фронта. По его словам, оккупантов не стало меньше, а лишь в некоторых случаях уменьшилось количество использования противником FPV-дронов.

"Но общая картинка не изменилась, то есть с нашей стороны противник свои силы не выводил. На участке фронта в районе населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка оккупанты получили люлей. И даже стало немножко спокойнее - даже есть моменты, когда можно сходить покурить. Противник понимает, что если он здесь заберет резервы, заберет свои силы, то у нас будет время очень хорошо закопаться и тогда на наиболее перспективном для них направлении, они остановятся вообще, поэтому они продолжают здесь штурмовать", - рассказал военный ВСУ.

Рассказывая о боях на Покровском направлении, отметил, что враг использует очень мало техники.

"Они используют тактику малых групп - по два-три человека перемещаются по посадкам и их очень трудно вычислить даже дронами, потому что два человека в "зеленке" разглядеть очень трудно, да и работать артиллерией по такой мелкой цели - это приведет к большому расходу снарядов. А они просачиваются, накапливаются и штурмуют наши позиции", - отмечает Секач.

При этом добавил, что враг использует много автомобилей типа "буханка", на которые ставит РЭБы, но это не помогает, потому что их сжигают вместе с оккупантами.

"Проводят штурмы мотоциклами изредка - когда есть ровная асфальтированная дорога, на которой можно на большой скорости прорваться. Они даже минные поля пробивают таким способом - посылают два человека, подорвались, а потом по той же тропе новые два человека пока не подорвутся", - рассказал он.

Бои в Курской области: последние новости

Как сообщал УНИАН, недавно ВСУ начали наступление в Курской области РФ. По последним данным, украинских военных заметили в 22 км к юго-востоку от города Суджа - возле села Гирьи. Это свидетельствует о дальнейшем продвижении ВСУ на Курском фронте.

Российский диктатор Владимир Путин потребовал на расширенном совещании с силовиками и главами регионов обеспечить надежное прикрытие российской границы после того, как украинские войска будут выбиты из Курской области. Он отметил, что ФСБ и Росгвардия должны заняться "контртеррористической ситуацией" и обеспечить борьбу с украинскими ДРГ.

Также Путин озвучил мнение, что украинская операция в Курской области призвана улучшить переговорную позицию Украины, когда дело дойдет до заключения мира. При этом он намекнул, что не собирается вести переговоры о мире с Украиной.

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