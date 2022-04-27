Рашисты продолжают глумиться над украинскими символами во временно оккупированных городах.

На захваченных территориях Украины российские захватчики вместе с коллаборантами продолжают создавать картинку "освобожденных" городов для своего пропагандистского телевидения.

Как стало известно сегодня, в населенном пункте Каховка, что на Херсонщине, оккупанты решили разрушить символику и оберег города – стелу на въезде в город.

"Прямо сейчас рашисты демонтируют нашу стелу на въезде в город. Нашу визитку, нашу символику, наш оберег. Но после победы мы ее обязательно восстановим! Еще лучше, еще величественнее", – сообщили в Каховской городской территориальной общине.

Также в сообществе опубликовали фото, как оккупанты глумятся над символикой Украины.

Города и села Херсонщины живут под контролем российских оккупантов еще с первых дней масштабной войны. Рашисти стреляют на митингах за Украину, пытаются ввести рубли и устраивают максимальную зачистку от всех активистов.

Ранее УНИАН уже писал, что в Херсоне начали вещание российские пропагандистские каналы. В частности, заработали "Первый канал", "Россия 1", "Россия 24", НТВ и другие пропагандистские каналы.

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