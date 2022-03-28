Утім зараз містяни почали вертатися.

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що місто покинули близько 30% жителів.

Про це він заявив від час телемарафону.

"Що стосується Харкова, приблизно 30% населення покинуло місто", - сказав він.

Водночас міський голова зауважив, що люди почали повертатися в розбомблене місто.

"Останнім часом ми спостерігаємо, що багато харків'ян повертаються", - заявив Терехов.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу російські окупаційні війська завдали близько 59 артилерійських та мінометних обстрілів, зокрема в районах Салтівки, Олексіївки, П’ятихаток, Чугуїв, Дергачі.

За словами мера міста Ігоря Терехова, через обстріли російських окупантів Харків щодня зазнає колосальних збитків. На сьогодні понад 1100 будинків у Харкові просто зруйновані.

27 березня українські сили оборони біля міста Ізюм збили російський літак, а біля Харкова на окремих напрямках перейшли у контрнаступ.

.У Генштабі ЗСУ заявляють, що на Харківщині російські загарбники зазнають втрат і в паніці тікають, покидаючи техніку.

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