Российские оккупанты пытаются расширить свою денежно-валютную систему на отдельные районы Украины

Россию поймали на очередной манипуляции. Оккупанты пытаются ввести на оккупированных территориях Украины в обращение российские рубли.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"На оккупированных территориях, в частности, в городах Мелитополь Запорожской области и Геническ Херсонской области, оккупант пытается ввести в обращение собственную "деревянную" валюту", - говорится в сообщении.

В связи с этим оккупанты пытаются:

ограничить ввоз гривневой наличности;

получить списки жителей городов, получающих пенсии и социальные выплаты, чтоб выплачивать их в рублях;

перевести расчеты розничной торговли в рублях.

Таким образом, российские оккупанты пытаются расширить свою денежно-валютную систему на отдельные районы Украины, чтобы усложнить взаимодействие Украины с гражданами, а в дальнейшем заставить население смириться с оккупацией.

При этом в Центре напомнили, что в Украине прошла всеобщая цифровизация, благодаря чему большая часть пенсий и соцвыплат проводятся в безналичной форме.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля РФ начала бомбить украинские города. Массово гибнет мирное население Украины. В результате российский рубль "упал на дно" из-за множественных санкций, в том числе ограничение на валюту, и разрывов торговых связей.

В связи с этим Российская Федерация решила принимать оплату за поставленный в Европу газ в российских рублях.

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