В Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов.

Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей Херсона, Геническа и Мелитополя.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 24: 00 25 марта.

"Кроме проведения наземной и воздушной кампаний, враг пытается продолжить осуществление подготовительных мер к введению в обращение российских рублей на временно занятых территориях Херсонской и Запорожской областей вместо гривни", - говорится в сообщении.

В то же время, в Харьковской области противник осуществляет ограничение передвижения гражданского населения за счет установления сети блокпостов.

"Оккупанты не оставляют попыток подавить сопротивление жителей украинских городов Херсон, Геническ, Мелитополь, около 90% населения которых настроены против российских захватчиков, с привлечением подразделений Росгвардии", - добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты больше не контролируют украинский город Херсон. Именно его захватчикам удалось взять первым с момента полномасштабного вторжения 24 февраля. По словам высокопоставленного чиновника Пентагона, российские войска больше не имеют полного контроля над Херсоном. Украинские бойцы ведут ожесточенные бои в городе.