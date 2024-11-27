Ситуация очень критическая, признаются украинские бойцы.

Обороняющие город Покровск Донецкой области украинские войска испытывают острую нехватку личного состава и опасаются значительного прорыва российской армии. Из-за отсутствия нужного количества пехоты бойцы вынуждены использовать беспилотники для ударов по наступающим российским подразделениям. Об этом пишет CNN со ссылкой на военных.

"Многочисленные солдаты вокруг Покровска представили резкую оценку текущего российского наступления и своих собственных перспектив в этом районе в ближайшие месяцы", - говорится в публикации.

Отмечается, что указанный дефицит людских ресурсов ощущается в Покровске уже несколько недель, и жестокая тактика Москвы показывает постоянный успех.

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"Ситуация очень критическая… У нас не хватает пехоты, чтобы сражаться и продержаться некоторое время, пока беспилотники выполняют свою работу. Вот почему мы часто видим ситуации, когда противник бесконтрольно проникает в уязвимые районы", - рассказал командир подразделения беспилотников 15-й Национальной гвардии Украины с позывным "Восток", работающий в районе Покровска.

Разведчик-снайпер из 15-го полка Национальной гвардии с позывным "Кащей" заявил, что армия РФ готовится к штурму.

"Я не могу точно сказать, сколько у нас времени, если оно вообще есть… Сейчас они подтягивают свои войска к передовой, насколько это возможно. И затем в какой-то момент они все пойдут на штурм. Они могут зайти очень далеко. За один день", - отметил он.

Еще один разведчик-снайпер с позывным "Котя" признался, что "чертовски устал":

"Я люблю свою работу, но нам нужно, чтобы другие молодые люди тоже любили эту работу. Наша страна проснулась, но люди в ней - нет. Здесь гибнут парни. Это трэш".

Как пишет CNN, перспектива начала мирных переговоров, когда Дональд Трамп придет к власти в январе, мало кого там утешает.

"Заморозка этой войны - палка о двух концах… Отдадим ли мы землю, за которую погибли мои друзья, или продолжим ее отвоевывать и потеряем еще больше друзей. Если эти два старика (Трамп и Путин) начнут мериться членами, Украина окажется в центре всего этого. Это будет неприятно", - сказал "Котя".

Наступление на Покровск - что сообщалось ранее

Напомним, на днях командир взвода 24-й отдельной штурмовой бригады "Айдар" Станислав Бунятов заявил, что российские оккупанты очень близко подошли к городу Покровск - "до города остается примерно 5,5 километров":

"Штурмовые действия не прекращаются в направлении почти всех населенных пунктов, как на юге от Покровска так, и на юго-западе".

По мнению военного обозревателя Дениса Поповича, после захвата Курахово россияне примутся перебрасывать подкрепление, и, скорее всего, начнут наступление на Покровск.

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