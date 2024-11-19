Сегодня ровно 1000 дней полномасштабной войны в Украине, которую развязала Российская Федерация.

Вооруженные силы Украины за минувшие сутки обезвредили 1610 оккупантов, сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 19.11.24 ориентировочно составили: личного состава - около 724050 (+1610) человек", - говорится в сообщении.

Также за сутки возросло количество уничтоженной техники врага. Так, с начала полномасштабного вторжения и по состоянию на сегодня сожжено:

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танков - 9382 (+17 за минувшие сутки) единиц;

боевых бронированных машин - 19092 (+33);

артиллерийских систем - 20632 (+46);

РСЗО - 1252 (+0) единиц;

средств ПВО - 999 (+0);

самолетов - 369 (+0);

вертолетов - 329 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня - 19111 (+38);

корабли /катера - 28 (+0);

подводные лодки - 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн - 29548 (+120);

специальной техники - 3672 (+17) единиц.

Главнокомандующий ВС Украины Александр Сырский обнародовал обращение в связи с ровно тысячным днем российско-украинской войны. В нем он поблагодарил защитников и всех остальных, кто помогает уничтожать оккупантов.

"1000 дней полномасштабной войны. 1000 дней сложнейшей ожесточенной битвы за наше существование. За будущее Украины и каждого из нас. 1000 дней Вооруженные Силы Украины противостоят врагу на фронте, который тянется на расстояние более 1000 километров. В промерзших окопах Донецкой области и в горящих степях Херсонщины под снарядами, градами, КАБами - мы боремся за право на жизнь. Нас и наших детей. 1000 дней побед и потерь", - отметил Сырский.

Он добавил, что уже сотни тысяч оккупантов больше не осквернят нашу землю, десятки тысяч единиц вражеской техники никогда не будут разрушать наши дома.

"Каждая темная ночь, даже если их тысяча, всегда заканчивается рассветом. И однажды это будет рассвет нашей Победы. Благодарность всем кто воюет, благодарность всем кто помогает. Вечная память каждому, кто погиб на этой войне", - подчеркнул Головко.

Потери России в войне - последние новости

Как сообщал УНИАН, Россия столкнулась с трудностями пополнения потерь, которые несет в войне в Украине. Страна-агрессор начала собирать оружие у своих немногочисленных союзников. Сейчас, кроме техники и боеприпасов она привлекает и живую силу - северокорейских солдат.

Недавно начальник штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин заявил, что Россия в октябре понесла самые большие потери с начала войны - ее войска теряли в среднем около 1500 убитых и раненых "ежедневно". Радакин подчеркнул, что российский народ платит "чрезвычайную цену" из-за амбиций своего диктатора Владимира Путина.

Журналисты Би-би-си совместно с изданием "Медиазона" подсчитали, что темпы прироста ликвидированных оккупантов сейчас являются самыми высокими с начала войны.

Аналитик издания BILD Юлиан Репке сообщил, что контрнаступление РФ превратилось в катастрофу для российского диктатора Путина и его генералов. Враг несет большие потери.

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