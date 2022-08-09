Еще девятнадцать человек получили ранения

За минувшие сутки российские военные убили трех мирных жителей Донетчины.

Об этом в своем Telegram сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Россия убивает гражданских! За 8 августа россияне убили 3 мирных жителей Донетчины: во временном Яру, Новоселовке первой и Марьинке. Еще 19 человек получили ранения", - сообщил он.

Кириленко также отметил, что сейчас невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как ранее сообщало УНИАН, враг проводит наступательные бои на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Наши защитники обезвредили разведывательные группы в районах Великой Новоселки и Времівки. Также оккупанты пытались проводить наступательные бои неподалеку Красногоровки и Авдеевки. Однако наши защитники дали отпор врагу, поэтому рашисты отошли.

Кроме того, вражеская авиация сосредотачивает усилия на поражении военных объектов на Донецком направлении. Между тем, украинская авиация и ракетно-артиллерийские подразделения продолжают успешное огневое поражение скоплений живой силы, военной техники российских оккупантов и складов с боеприпасами. Вследствие потерь личный состав врага на многих направлениях отказывается идти в бой и прибегает к саботажу.

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