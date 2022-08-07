Обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные сооружения, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

В результате обстрелов российских оккупантов сегодня в Донецкой области погибли четверо гражданских лиц, еще 6 получили осколочные ранения.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, 7 августа 2022 года вооруженные силы РФ совершили массированные обстрелы территории Донецкой области. В результате вражеских атак в г. Бахмут, с. Опытное Бахмутского района, г. Соледар и г. Селидово Покровского района погибли четверо гражданских лиц и еще шестеро получили осколочные ранения", - сказано в сообщении.

В результате обстрелов были повреждены многие жилые дома, хозяйственные постройки, линии электропередач и объекты гражданской инфраструктуры.

Правоохранители открыли 6 уголовных производствах по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование по указанным фактам продолжается.

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