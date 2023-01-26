Сергей Череватый отметил, что российские оккупанты успели укрепиться и подтянуть силы.

Военный Российской Федерации обустроили укрепления в Кременной в Луганской области. При этом бойцы Вооруженные Силы Украины удерживают инициативу.

По словам спикера Восточной группировки войск Сергея Череватого, россияне успели не только укрепится в этом районе, но и успели укомплектовать подразделения. В то же время он заверил, что украинские военные наносили точные удары, вели беспокоящий огонь и разрушали логистические цепочки врага.

В свою очередь оккупанты продолжали подтягивать силы, попытались атаковать в районе Червонопоповки, но отступили с потерями. Отмечается, что за время оккупации вокруг Луганска выросли укрепления.

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"Они формировали там оккупационные корпуса, обрабатывали население. Когда у ВСУ появляются силы и средства, достаточно резервов, мы действуем быстро, организовано и неожиданно для врага. В отличие от РФ мы не играем в авантюры и жалеем людей", - заявил Череватый.

Также он указал, что для ВСУ принципиально системно уничтожать врага, но при этом сохранить личный состав.

Бои за Кременную - что известно

Российские военные захватили Кременную в апреле 2022 года, но в конце лета ВСУ пошли в контрнаступление. В результате только в Луганской области деоккупировали 12 населенных пунктов.

14 января глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные продвигаются в направлении Кременной, а 16 числа эту информацию подтвердили британские разведчики.

23 января в США заявили, что также видят успехи бойцов ВСУ в районе оккупированной Кременной.

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