Позднее сообщили, что задержали также "нарушителя пропускного режима", которого назвали "пособником ВСУ".

Росгвардия заявила о задержании сотрудников Запорожской АЭС. Они якобы передавали ВСУ информацию о том, где на территории станции располагаются техника и личный состав оккупантов.

Об этом сообщается в прес-службе Росгвардии.

Позднее захватчики также задержали якобы "нарушителя пропускного режима", которого в заявлении называют "пособником ВСУ, передававшим координаты передвижения колонн российской техники".

Пока неизвестно, является ли "нарушитель" один из работников ЗАЭС или же это другой человек.

Как следует из заявления российского ведомства, действия задержанных якобы представляли угрозу безопасности Запорожской АЭС.

Как ранее сообщал УНИАН, из-за обстрелов Энергодара 22 августа был ранен работник Запорожской АЭС, который впоследствии скончался в реанимации.

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