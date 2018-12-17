День святого Николая: лучшие идеи для подарков

Считается, что подарки от Николая получают только послушные дети, а непослушным полагаются розги.

В ночь на 19 декабря у православных христиан принято отмечать День Святого Николая, который считается покровителем детей. В этот праздник детям и близким людям принято дарить подарки.

Считается, что подарки от Николая получают только послушные дети, а непослушным полагаются розги. УНИАН собрал лучшие идеи для презентов на праздник Святого Николая.

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Сладости на Святого Николая

Сладкие презенты являются традиционными подарками на День Святого Николая, ими легко порадовать как взрослых, так и детей.

Традиционным лакомством этого праздника можно считать шоколадные фигурки святого Николая. Более креативный вариант – собрать конфеты и сладости в праздничный «носок» или шкатулку.

Игрушки и гаджеты

День святого Николая – детский праздник. Многие дети ждут его, чтобы найти под подушкой новую мягкую игрушку, конструктор или интересный гаджет. Порадовать полезным и стильным гаджетом можно и взрослых.

В преддверии новогодних праздников уместным подарком также станут новогодние игрушки.

Хендмейд на Святого Николая

Удивить близкого человека можно необычным подарком ручной работы, сделав его самостоятельно или найдя на тематических интернет-площадках. Уникальная одежда, игрушки и аксессуары – отличный подарок к любому празднику.

Книги ко Дню святого Николая

Читающего человека легко порадовать, оставив под его подушкой новую книгу. Детям подойдут красочные сказки и приключенческая литература, взрослым – трендовые новинки или подарочные издания любимых авторов.

Подарочные сертификаты и билеты

Лучший подарок – тот, который может подарить близкому человеку незабываемые эмоции. Подарочный сертификат на катание на коньках, билет на выставку или концерт – гарантированные способы порадовать взрослых.

Парфюмы, косметика и одежда

Мужчины могут порадовать вторую половину подобным подарком. С учетом того, что святого Николая – зимний праздник, дарить лучше теплые вещи.

Ранее УНИАН собрал все, что известно о приметах и традициях на Святое Николая.