В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи "скорой".
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.
"Ситуация тяжелая. В некоторые районы Попасной и Рубежного не могут добраться ни спасатели, ни врачи скорой. Обстрелы очень плотные, продолжаются уличные бои. В Рубежном погибших хоронят во дворах", - отметил он.
Кроме того, Гайдай отметил, что накануне вблизи Новотошковського, Нижнего, Попасной и Рубежного россияне попытались пойти на штурм. "Но вынуждены были отойти на занятые позиции", - констатировал глава ОВА.
Всего на Луганщине и Донетчине, добавил он, было отбито 7 атак врага. "Украинские защитники уничтожили семь танков, восемь единиц бронированной техники и три артиллерийские системы противника", - добавил Гайдай.
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