Противники постоянно пытаются продвинуться вперед малыми пехотными группами возле Липцов, поделился воин.

Российско-украинская война продолжается, и РФ не прекращает атаковать позиции Сил обороны на Харьковщине.

Об этом сообщил в эфире телемарафона Александр Букатар, командир 3-го батальона оперативного назначения бригады "Спартан". "В нашей зоне ответственности довольно контролируемая ситуация, сдерживаем врага, контролируем все его действия, которые он планирует или думает планировать. Враг (в районе Липцов, - Ред.) постоянно пытается продвинуться малыми пехотными группами, попытаться штурмовать наши позиции, заходить с разных сторон, однако ему это не удается. Заранее, еще на подступах, мы его уничтожаем", - рассказал Букатар.

Он также сказал, изменилась ли тактика врага после предоставления Украине возможности наносить удары по территории РФ: "Учитывая то, что интенсивность врага стала немного меньше, то да. Раньше я говорил, что мы до самой границы с РФ доставали дронами, некоторой ствольной артиллерией. Это усложняет им жизнь. Если мы берем последнее время, то враг очень сильно поутих в своей активности. Поскольку еще на подступах мы разрушаем их планы и вносим свои коррективы в боевые действия".

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Накануне The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщил, что в ближайшее время Администрация президента США Джо Байдена разрешит использование переданного американского оружия бойцам Национальной гвардии - 12-й бригаде специального назначения "Азов". Запрет на это появился еще до начала полномасштабного вторжения РФ.

Между тем Генштаб Вооруженных сил Украины сообщил о новых успехах Сил обороны на фронте - за прошедшие сутки было ликвидировано, в частности, 1 100 оккупантов, уничтожен один вражеский самолет и десятки единиц бронетехники.

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