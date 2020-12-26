Выстрелы российских наемников не несли угрозы жизни бойцов Объединенных сил, поэтому ответный огонь они не открывали.

Сегодня российско-оккупационные войска на Донбассе совершили провокационный обстрел возле населенного пункта Березовое в Марьинском районе Донецкой области.

Как говорится в вечерней сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

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"Вечером в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», недалеко от населенного пункта Березовое, российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из стрелкового оружия. Выстрелы оккупантов были неприцельными и не несли угрозы жизни наших военнослужащих, потому ответный огонь они не открывали", - говорится в сводке.

Среди украинских воинов боевых потерь и ранений нет.

Также сообщается, что сегодня саперы ГСЧС разминировали более 2 гектаров территории и передали на уничтожение 37 взрывоопасных предметов.

Пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с 19 по 25 декабря обследовали почти 25 га прифронтовых территорий на Донбассе, изъяли и обезвредили 572 взрывоопасных предмета.

Всего с начала проведения ООС пиротехнические подразделения обследовали 8953,11 га территории и 23,1 га акватории, изъяли и обезвредили 61 тыс. 95 взрывоопасных предметов.

Также сообщается, что в пунктах оказания помощи населению, расположенных на территории КПВВ, спасатели оказали помощь, в частности домедицинскую и психологическую, 96 гражданам.

С начала проведения ООС оказана помощь 79 тыс. 24 гражданам.

Ситуация на Донбассе: что известно

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Автор: Юлия Петриченко