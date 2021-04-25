Украинская сторона СЦКК также сообщила, что среди населения оккупированных территорий ширятся панические слухи о якобы обстрелах населенных пунктов со стороны ВСУ.

С начала текущих суток, 25 апреля, боевики на Донбассе трижды обстреляли украинских военных.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил на странице в Facebook.

"Вблизи поселка Южное враг открывал огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра и гранатометов различных систем. Неподалеку населенного пункта Пески оккупанты дважды совершили обстрелы из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия", - говорится в сообщении.

В ООС отметили, что потерь среди украинских военных в результате действий боевиков не зафиксировано.

Украинская сторона СЦКК также сообщила, что среди населения оккупированных территорий ширятся панические слухи относительно обстрелов населенных пунктов со стороны Вооруженных Сил Украины с применением запрещенного вооружения, а именно артиллерийских систем.

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"Указанная информация является ничем иным как грубой провокацией российских пропагандистов, направленной на дезинформацию местного населения и разжигание конфликта. При этом оккупанты прибегают к грубым нарушениям международного гуманитарного права, ведя провокационные обстрелы из городской застройки", - говорится в сообщении.

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Автор: Александр Топчий