Украинские воины также нанесли отбили противника в направлении Катериновки, враг отошел.

Оккупанты продолжают безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник продолжает безуспешные поиски слабых мест в обороне города Северодонецк", - говорится в сообщении.

На Северодонецком направлении враг осуществлял огневой влияние на подразделения наших войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. "Обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновка, Горное и Катериновка. По Тошковке оккупанты нанесли авиаудар и неудачно провели штурм", - добавили в Генштабе.

В направлении населенного пункта Катериновка украинские воины также нанесли противнику потери. Враг отошел.

На Славянском направлении усилия противника сосредоточены на подготовке к продолжению наступления в направлении населенных пунктов Славянск и Барвенково. Враг совершил обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Дибровное, Камышеваха и Курулька.

Используя результаты огневого поражения, оккупанты проводили наступательные и штурмовые действия вблизи Богородичного и Немаленькое, боевые действия продолжаются.

"На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии соприкосновения, нанес ракетный удар в районе города Краматорск. На Лиманском направлении активных действий противник не вел. Обстрелял Татьяновку, Пришиб и Серебрянку", - добавили в ведомстве.

На Харьковском направлении враг, с целью повышения устойчивости обороны, проводит инженерно-фортификационное оборудование позиций и минирование подступов. Для сковывания действий сил обороны Украины ведет интенсивные артиллерийские обстрелы наших подразделений. Кроме того, противник обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Старый Салтов, Русские и Черкасские Тишки, Коробочкіне, Асеевка, Чепель и Уды.

Ранее сообщалось, что российские силы продолжают штурм украинских позиций в Северодонецке. В то же время оккупанты стремятся обойти украинские позиции в этом районе с фланга, чтобы избежать необходимости встречного форсирования реки Северский Донец.

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