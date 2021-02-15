На Донбассе с начала суток российские оккупанты дважды нарушили перемирие.
Читайте такжеВ ОБСЕ назвали самые "горячие точки" на Донбассе в 2020 годуОб этом говорится в сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 17.00.
«В течение текущих суток, 15 февраля, на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Только к вечеру было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня», - говорится в сводке.
В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» российско-оккупационные войска вели неприцельный огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета неподалёку от Славного, а в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич», неподалёку от населенного пункта Светлодарск оккупанты осуществили провокационные обстрелы из автоматического станкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета.
Боевых потерь среди украинских воинов нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК уведомлены представители ОБСЕ.
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