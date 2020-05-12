В штабе ООС рассказали, как вчера заставляли врага придерживаться "тишины": один оккупант уничтожен

Украинские подразделения приняли необходимые меры по подавлению огневых средств противника, отмечают в пресс-центре ООС.

За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, российские оккупанты обстреляли украинские позиции из гранатометов различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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«Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника. Прицельным огнем в ответ Объединенные силы решительно пресекали все провокации врага», – заявили в штабе.

Большинство обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток". Неподалеку Павлополя и Авдеевки боевики открывали огонь по позициям ВСУ из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Окрестности Красногоровки в вечернее время российские оккупанты обстреляли из станковых противотанковых гранатометов, а ночью применили по оборонцам Старогнатовки вооружения боевых машин пехоты и автоматический станковый гранатомет.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле Крымского боевики открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберных пулеметов.

Рядом с населенным пунктом Южное оккупанты применяли для обстрелов гранатометы различных систем, вооружения боевых машин пехоты, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Потерь среди украинских защитников результате вражеских обстрелов не было.

«Военнослужащие Объединенных сил четко дали понять захватчикам, что такие преступные действия без ответа не останутся. Прицельным огнем украинские защитники заставили оккупантов свернуть свою вооруженную активность. По данным разведки, 11 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще двух ранили», – говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупанты открывали огонь по окрестностям Крымского, применив 120 мм миномет, станковые противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Военнослужащие Объединенных сил применили дежурные огневые средства в ответ на нарушение, в результате чего вражеские провокации прекратились.

За текущие сутки потерь среди украинских защитников нет.

Случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой», – уверяют в штабе.

Как сообщал УНИАН, 10 мая боевики обстреляли жилой квартал Авдеевки.