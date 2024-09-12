С 6 утра в городе будут работать абсолютно все пункты несокрушимости.

Российские оккупационные войска атакуют территорию Украины дронами. Под ударом ночью 12 сентября оказался и Конотоп Сумской области.

В результате вражеских действий есть попадания в объекты гражданской инфраструктуры. Мэр Конотопа Артем Семенихин также сообщил, что есть раненые. Кроме того, в городе пропал свет.

"Враг нанес несколько ударов по инфраструктуре города. Также, по предварительной информации, есть пострадавшие. Все службы работают", – заявил он.

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Впоследствии Семенихин рассказал, что в городе запускают аварийные источники питания для водоканала, чтобы была возможность брать воду для тушения пожаров, возникших в центре Конотопа.

"Просто бить по жилым домам, по центру города, это надо быть тварями кончеными. Сегодня с 6 утра будут работать абсолютно все пункты несокрушимости. Сейчас пункт несокрушимости запускается в центре города – кинотеатр "Мир". Если кому-то нужна вода или что-то, пожалуйста, в укрытие спускаемся. Вам помогут", – подчеркнул Семенихин.

Тем временем местные телеграм-каналы сообщают о попадании в многоэтажный жилой дом. В сети уже появились кадры с места атаки.

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Российские военные приостановили операцию на Покровском направлении, но при этом продолжают искать слабые места для наступления. Об этом рассказал военный эксперт Михаил Жирохов. Он отметил, что враг активизировался на Лиманском направлении и вблизи Угледара.

Между тем на Харьковщине противник постоянно пытается наступать, делает попытки расширить зону контроля, вклиниться в глубину украинской обороны. Кроме того, враг задействует для штурмов Волчанска военных без боевого опыта. Бойцы оккупантов все чаще отказываются выполнять поставленные задачи.

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