Все, что вы хотели знать о сиренах воздушной тревоги.

Частые сирены воздушной тревоги уже стали неотъемлемой частью жизни украинцев. УНИАН ответит на главные вопросы о сиренах тревоги: почему они так часто звучат, почему после объявления тревоги ничего не происходит и кто включает сирены. При ответе ориентироваться будем на ситуацию в Киеве.

Сколько сирен в Киеве и где они расположены

Сирены расположены на крышах киевских предприятий. Всего в столице их около 150. Звук сирены образуется при раскручивании больших маховиков электродвигателем. Систему сирен в столице и многих других городах не обновляли более 50 лет. В 2022 году планировался переход на цифровые оповещения, но власть не успела сменить систему до войны.

Кто и когда включает сирены

Сирену включает дежурный центра управления, который присутствует на месте круглосуточно. Информацию о включении сирены присылают Воздушные силы ВСУ не позднее, чем за три минуты после обнаружения угрозы.

Почему сирены слышно не во всех районах Киева

Область покрытия сиренами города небольшая, потому что не обновлялась много лет. С момента установки системы оповещения появилось много новых жилых районов. Такая же ситуация и в других городах Украины. Украинцы, которые не слышат сирену, могут установить на телефон приложение "Воздушная тревога".

Почему сирены включают так часто

Алексей Арестович на одном из брифингов объяснял, что воздушная тревога не всегда значит, что ракеты летят именно в ваш город или область. Иногда её включают по факту обнаружения ракеты, когда примерно ясно направление ракеты, но непонятно куда она ударит.

Какие есть виды сигналов сирен

Предупредительная сирена - один постоянный равномерный гудок продолжительностью 7 секунд. В таком случае нужно включить радио или ТВ и прослушать дальнейшие инструкции.

Сигнал общей тревоги - длинный звук, который нарастает и снижается, длится не меньше 1 минуты и повторяется 2-3 раза. После него нужно идти в укрытие.

Сигнал отмены тревоги - короткий 5-секундный сигнал, который звучит после сигнала общей тревоги.

Сколько времени проходит от сигнала до атаки

В случае ракетного удара система ПВО вряд ли успеет определить ракету. Тогда и сирену не успеют включить до удара. Однако при авианалете самолеты обнаруживают заранее, и сирены при них эффективны. В Киеве примерное время атаки - через 10-30 минут после сигнала сирены.

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