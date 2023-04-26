Речь идет об участке возле железнодорожной станции Бахмут-2.

Боевики ЧВК "Вагнер" незначительно продвинулись в южном и западном Бахмуте (Донецкая область). ВСУ ведут ожесточенные бои за контроль над городом.

Речь идет об участке юго-западнее железнодорожной станции Бахмут-2 в западном Бахмуте. О продвижении войск РФ свидетельствуют геолокационные кадры, опубликованные 24 апреля, пишет американский Институт изучения войны (ISW).

Там сообщают, что враг продолжает штурмовать город наземными атаками. Российские "военкоры" говорят, что самые жесткие бои сейчас идут в южном и западном Бахмуте, где незначительно продвинулись "вагнеровцы". При этом один из блогеров утверждает, что бои значительно усилились северо-западнее Бахмута близ Орехово-Василовки (11 км северо-западнее) и Новомаркового (12 км северо-западнее).

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Со своей стороны Генштаб уточнил, что ВСУ удалось сдержать штурмы врага возле Богдановки (5 км северо-западнее Бахмута), Новомаркового, Хромового (непосредственно северо-западнее Бахмута) и Клищиевки (5 км южнее) Бахмута).

Также украинской армии удалось реализовать локальную спецоперацию северо-западнее Бахмута с целью уменьшить контроль РФ возле Хромово. Как известно, именно через этот поселок пролегает так называемая "дорога жизни" - линия материального обеспечения. Об контратаке свидетельствует геолокационный ролик, датированный 25 апреля, указывают аналитики. В кадре видно, как ВСУ продвигаются севернее трассы О0504 Хромово-Времени Яр. При этом "военкоры" РФ утверждают, что контратака была неудачной.

Участок Бахмута - последний рубеж для РФ

Напомним, что ранее спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Сергей Череватый заявил, что Бахмут - это точка невозврата для российской армии. Поскольку, пытаясь взять под полный контроль город-крепость, российское командование пожертвовало десятками тысяч солдат.

Это отразилось на боеспособности войска РФ, считает Череватый. По его словам, "вагнеровцы" уже не в состоянии выполнять боевые задачи в городе без поддержки десантных войск.

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