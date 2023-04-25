Во время штурма города оккупанты потеряли десятки тысяч бойцов.

Пытаясь захватить Бахмут, российские оккупанты потеряли десятки тысяч бойцов, а сам город стал своеобразным конечным рубежом для ЧВК "Вагнер", после чего эта группировка не может самостоятельно выполнять боевые задачи.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Сергей Череватый. "За весь период обороны Бахмута уже в десятках тысяч идет количество (погибших - УНИАН). И то, что преступная группировка "Вагнер" уже не способна самостоятельно выполнять боевые задачи, как она пыталась раньше делать, фактически монополизировав это направление, и все больше используется как воздушно-десантные подразделения, силы специального назначения, поэтому мы понимаем, что потери очень существенные у врага. Я думаю, что именно для "Вагнера" - это, наверное, конечный рубеж", - сказал он.

По его словам, враг все еще пытается взять город.

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"За минувшие сутки только в районе Бахмута 85 обстрелов было и 20 боестолкновений, 175 оккупантов было уничтожено в этих боях, 213 получили ранения, подбит вражеский танк Т-72, четыре боевых машины пехоты, три пушки "Мста-Б", пять беспилотных летательных комплексов, одну станцию радиоэлектронной борьбы и четыре полевых склада с боеприпасами", - сказал он.

Ситуация в Бахмуте

В городе продолжаются тяжелые бои. Россияне бросают на штурмы все силы, однако несут ощутимые потери. На фоне тяжелой ситуации в Бахмуте президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему важно удержать этот город.

Сегодня Институт изучения войны дал свою оценку действиям оккупантов в Бахмуте. Аналитики заявили, что оккупанты продолжали наземные атаки в Бахмуте и его окрестностях, но за последние два дня не достигли никаких территориальных успехов.

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