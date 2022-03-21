Украинское вооружение пополнилось еще одним трофеем.

Автопарк сил сопротивления Северщины пополнился новым экземпляром вражеской техники – самоходная гаубица 2С19 МСТА-С с боекомплектом. Еще одна такая же единица уничтожена в бою.

Фотографию нового трофея опубликовал Telegram-канал "Останній Блокпост".

Отметим, 2С19 "Мста-С" — советская и российская 152-мм дивизионная самоходная гаубица, которая была разработана на Уральском заводе транспортного машиностроения. Боевая единица способна поражать наблюдаемые и ненаблюдаемые цели с закрытых позиций и прямой наводкой, включая работу в горных условиях.

Напомним, ВСУ уничтожили технику россиян под Киевом. Также ВС Украины усилились ЗРК "Стрела-10".

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