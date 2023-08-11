В частности, были уничтожены 4 вражеских беспилотника и зенитно-ракетный комплекс "Стрела".

Силы обороны Украины отчитались об уничтоженной сегодня технике российских оккупантов. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Авиация сил обороны в течение суток нанесла 1 удар по району сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Также нашими защитниками было уничтожено 4 разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня", - говорится в сводке.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 1 зенитно-ракетный комплекс "Стрела" противника.

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В то же время, в течение суток российские оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, применив 4 аэробалистические ракеты Х-47 "Кинжал" (1 уничтожен) и 1 ракету С-300. Кроме того, враг нанес 24 авиационных удара и совершил около 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, среди которых есть дети. Разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Как сообщал УНИАН, по последним данным Генерального штаба ВСУ, общие боевые потери российских оккупантов с 24 февраля 2022 года по 11 августа 2023 года ориентировочно составили убитыми около 252 тыс 780 солдат, в том числе 580 человек ликвидированы за минувшие сутки.

Как сообщили в Генштабе, сегодня россияне атаковали на пяти направлениях. В частности, украинским защитникам пришлось отражать наступление агрессора в районе Купянска, Авдеевки, Марьинки, Угледара и возле Бахмута.

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