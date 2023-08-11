В частности, украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки, Марьинки и возле Бахмута.

Силы обороны Украины успешно сдерживают и отражают атаки российских захватчиков на пяти направлениях. Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"В течение суток произошло 25 боевых столкновений", - говорится в сводке.

В частности, на Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки и Ивановки Харьковской области. Враг нанес авиационные удары в районах Кисловки и Первомайского Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Купянск, Куриловка, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное Харьковской области.

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Также, на Лиманском направлении противник нанес авиационные удары в районах Невского, Белогоровки Луганской области и Веселого, Железнянского, Клещиевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам противника подверглись более 25 населенных пунктов, в частности Невское, Дубрава, Белогоровка Луганской области и Заречное, Ямполь, Серебрянка Донецкой области.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Богдановки, Клещиевки и Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 20 населенных пунктов, среди них Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка, Дружба Донецкой области.

Вместе с тем, на Авдеевском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника украинские защитники продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Александрополь, Керамик, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северене Донецкой области.

На Марьинском направлении, Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе города Марьинка Донецкой области. Враг нанес авиационные удары в районах Красногоровки, Марьинки, Новомихайловки Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Максимильяновка, Прасковеевка, Новомихайловка и Елизаветовка Донецкой области.

При этом, на Шахтерском направлении враг предпринял безуспешные попытки восстановить утраченное положение в районе Урожайного Донецкой области. Враг нанес авиационный удар в районе Старомайорского Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Водяное, Угледар, Богоявленка, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное Донецкой области.

В то же время, на Запорожском направлении враг нанес авиационные удары в районах Новоданиловки и Орехового Запорожской области. Артиллерийским обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, среди них железнодорожное, Гуляйпилское, Белогорье, Новоандреевка, Малые Щербаки, Степное Запорожской области.

На Херсонском направлении артиллерийским обстрелам врага подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Берислав, Токаровка, Антоновка, Камышаны, Кизомис Херсонской области и город Херсон; Куцуруб, Очаков Николаевской области.

"Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сводке.

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Напомним, украинские защитники на одном из направлений юга ликвидировали более полусотни оккупантов и военную технику врага.

The Wall Street Journal, ссылаясь на сведения военных аналитиков, отметил, что украинские надводные морские дроны могут изменить характер войны, заставив РФ выделить на защиту своих портов, грузовых судов и военных кораблей больше ресурсов. Ожидается, что удары беспилотниками еще больше повысят расходы на доставку и страхование для судов, направляющихся в жизненно важные черноморские порты РФ.

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