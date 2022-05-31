Олег Жданов отреагировал на появляющиеся в сети опасения повторного штурма столицы.

Известный военный эксперт Олег Жданов оценил вероятность повторного наступления российских войск на Киев Сумы, Чернигов и Харьков.

Свое мнение по этому поводу он высказал в спецвыпуске ТСН.

"Во-первых, я спрошу тех, кто говорит, что завтра будет наступление на Киев, я спрошу: чем они будут наступать? Где еще одна группировка в 170-200 тысяч на границе, которая была бы способна осуществить наступательную операцию на такую глубину аж до Киева?" – отметил Жданов.

При этом эксперт согласен, что перестраховаться нужно:

"Я полностью соглашаюсь с тем, что нужно строить линии обороны инженерных сооружений и создавать минные поля вдоль границы с РФ. Или вдоль границы на угрожающих направлениях, где вероятность продвижения противника высокая".

Ранее в Киеве рассказали об обороне в случае нового штурма Россией.

"Если будет повторный штурм, избежать повреждений мы не можем, но, чтобы максимально их уменьшить, первый рубеж обороны Киева оборудуется на большом расстоянии от города, чтобы сделать невозможным применение в первую очередь артиллерийских подразделений противника", - отмечается в сообщении КГВА.

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