Российский министр убеждает, что дела у украинцев "плохие", но о реальной ситуации умолчал.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу собрал селекторное совещание и выдал несколько заявлений о контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", Шойгу уверяет коллег, что контрнаступление ВСУ якобы не достигло успехов ни на одном из участков фронта. Правда, о Запорожском направлении он все же проговорился.

"ВСУ во время так называемого контрнаступления ни на одном из направлений не достигли своих целей. Украинское руководство отчаянно пытается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что лишь затягивает конфликт. Наиболее напряженной сложилась ситуация на Запорожском направлении. Противник привлек к бою бригады стратегического резерва, которые прошли обучение под руководством западных инструкторов", - заявил Шойгу.

Впрочем, насчет прорыва российской обороны на этом направлении Шойгу решил молчать. В то же время он выдал, что украинские потери с начала наступления якобы "превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения".

Шойгу также цинично заявил, что "украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы". Правда, конкретики от него тоже не было.

Контрнаступление ВСУ - последние новости

В последнее время Генштаб сообщает хорошие новости с Запорожского направления. Там ВСУ удалось прорвать участок основной линии российской обороны на южном фронте.

Как сообщает ISW, бойцы Вооруженных сил Украины после прорыва первой линии обороны российских оккупантов в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь. Сейчас Силы обороны перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.

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