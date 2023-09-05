Министр обороны РФ Сергей Шойгу собрал селекторное совещание и выдал несколько заявлений о контрнаступлении Вооруженных сил Украины.
Как сообщает пропагандистское "РИА Новости", Шойгу уверяет коллег, что контрнаступление ВСУ якобы не достигло успехов ни на одном из участков фронта. Правда, о Запорожском направлении он все же проговорился.
"ВСУ во время так называемого контрнаступления ни на одном из направлений не достигли своих целей. Украинское руководство отчаянно пытается продемонстрировать западным кураторам хоть какой-то успех наступательных действий с целью дальнейшего получения военно-экономической помощи, что лишь затягивает конфликт. Наиболее напряженной сложилась ситуация на Запорожском направлении. Противник привлек к бою бригады стратегического резерва, которые прошли обучение под руководством западных инструкторов", - заявил Шойгу.
Впрочем, насчет прорыва российской обороны на этом направлении Шойгу решил молчать. В то же время он выдал, что украинские потери с начала наступления якобы "превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения".
Шойгу также цинично заявил, что "украинские боевики атакуют гражданские объекты и выдают эти теракты за военные победы". Правда, конкретики от него тоже не было.
Контрнаступление ВСУ - последние новости
В последнее время Генштаб сообщает хорошие новости с Запорожского направления. Там ВСУ удалось прорвать участок основной линии российской обороны на южном фронте.
Как сообщает ISW, бойцы Вооруженных сил Украины после прорыва первой линии обороны российских оккупантов в Запорожской области расширяют образовавшуюся там брешь. Сейчас Силы обороны перебрасывают больше техники и личного состава в тактические тылы этого звена.