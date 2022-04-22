Именно глава минобороны страны-агрессора настаивал на силовом сценарии в Украине.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступал за полномасштабное военное вторжение РФ в Украину. За провал войны его, вероятно, ждет трибунал.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий в эфире телемарафона.

"По сути он был одним из инициаторов силового решения вопроса в отношении Украины, успеха нет и мы не исключаем, что в дальнейшем его ждет трибунал в России", - заявил Скибицкий.

Как сообщал УНИАН, вчера президент РФ Владимир Путин вчера якобы провел встречу с министром обороны оккупантов Сергеем Шойгу. Однако видео вызвало немало вопросов, ведь глава Кремля делал странные движения, в частности, хватался руками за стол. Кроме того, он впервые за долгий период вроде бы сидел настолько близко к своему собеседнику.

Во время разговора Шойгу соврал Путину о захвате Мариуполя. Защитники города отреагировали на этот доклад.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко предположил, что россияне снова использовали спецэффекты, а Путин и Шойгу на самом деле не встречались вживую.

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