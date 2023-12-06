Там отметили, что оккупанты запустили "шахеды" по территории Украины с двух направлений.

В ночь на 6 декабря российские оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа Shahed с двух направлений - мыс Чауда в оккупированном Крыму и Курская область России.

Об этом речь идет в сообщении Воздушных сил. Там отметили, что всего зафиксированы пуски 48 ударных БПЛА Shahed-136/131.

"В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожен 41 ударный БпЛА противника", - сообщили о результатах работы в Воздушных силах.

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Там добавили, что к бою привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук благодарит всех воинов за защиту воздушного пространства и в очередной раз отмечает боевую работу подразделений мобильных огневых групп Сил обороны Украины! Большинство уничтоженных "шахедов" на их счету!",- говорится в сообщении.

Ночная атака дронов

Вечером 5 декабря Украина снова оказалась под атакой российских ударных дронов. Сначала Воздушные силы предупредили в 20:36 о движении беспилотных летательных аппаратов из акватории Черного моря в направлении Черноморска и Одессы. За 10 минут военные зафиксировали такие же БПЛА в Херсонской области, они двигались в направлении Николаевской области.

Тревога длилась несколько часов в ряде областей. О ее отбое объявили почти в три часа ночи.

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