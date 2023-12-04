Украинская ПВО уничтожает их как и все остальные.

Россияне начали красить дроны Shahed в черный цвет "из баллончика", рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в интервью РБК-Украина.

По его словам, подтверждения, что таких "Шахедов" было много во время массированной атаки на Киев 25 ноября, нет.

"По моей информации, такой "шахед" тогда был только один, который, возможно, экспериментально выпустили, чтобы посмотреть, как на него отреагирует наша противовоздушная оборона", - сказал Игнат.

При этом он добавил, что данный дрон был уничтожен.

"Как и полетевшие в последующие дни. Уже видно, что оккупанты начали их красить "из баллончика", - отметил спикер ВС ВСУ.

Россияне лепят 4G-модемы на дроны Shahed

Напомним, как писал УНИАН, россияне принялись устанавливать на дроны-камикадзе Shahed-136 4G-модемы с сим-картами украинских операторов. Сообщалось, что пока это делается довольно кустарно и напоминает эксперимент, но в случае отсутствия противодействия такая "модернизация" БПЛА может помочь россиянам.

Предполагается, что устанавливают модемы для передачи данных с самого Shahed и не только: "Это могут быть текущие координаты, параметры полета и т.д., что позволяет врагу понимать, где именно и какой дрон полетел или наоборот был сбит…".

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