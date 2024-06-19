В Украине сейчас нет единения в обществе, что является проблемой.

Война в Украине меняется, сначала были большие надежды на контрнаступление, а впоследствии - ожидание российского наступления этой весной. Сейчас ведутся интенсивные бои, а с другой стороны продолжается позиционная война, где ни у одной из сторон нет возможности продвинуться.

"Для меня война идет не 2,5 года и не 10. Я вижу ее в гораздо более широком, несколькосотлетнем, даже тысячелетнем контексте. Но если мы говорим о двух с половиной годах обострения, то сейчас для меня самый критический этап войны. Люди наблюдали события в Авдеевке, после Авдеевки - чуть ли не прорыв фронта противником. Ситуация продолжает быть критической. Но люди любят обновлять DeepState Map и делать себе какие-то выводы. И им кажется, что она стабилизирована. А это опять момент расслабления. Сейчас люди в очередной раз подумают: "Ситуацию на фронте удалось стабилизировать, ну, куда они еще максимум пройдут? Может, Донецкую и Луганскую области завоюют еще немного. А давайте переговоры мутить", - отметил комбат 3-й ОШБр Дмитрий Кухарчук в интервью "Украинской правде".

По словам военного, к большому сожалению, в Украине сейчас нет единения в обществе. Он разделяет мир украинцев и мир хохлов. По его мнению, последних на сегодня гораздо больше.

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"Хохол в Днепре согласится на то, чтобы отдать Донецкую и Луганскую область. Хохол в Киеве согласится на то, чтобы отдать левобережную Украину. А хохол во Львове согласится на то, чтобы отдать Украину по Збручу. Это отличие хохла", - пояснил Кухарчук.

Ситуация на фронте

Также он прокомментировал ситуацию вокруг Часового Яра. Боец успокоил, что взятие Часового Яра будет означать не больше, чем взятие этого города. Это также справедливо и в отношении Константиновки, Дружковки, Славянска и Краматорска.

"Насколько это критично? Критично. Но если говорить откровенно, любой населенный пункт ничем не важнее другого населенного пункта. Да, в Часике есть высоты, но так же в Константиновке есть высоты. Поэтому драматизировать момент абсолютно не нужно. Но при этом нужно понимать, что у противника нет целей и задач взять Донецкую и Луганскую область или Харьковскую, Сумскую или Киевскую. Они будут идти, пока мы их не будем останавливать", - подчеркнул он.

Как рассказал Кухарчук, сейчас батальон и бригада у них находятся на другом направлении в Харьковской области. Третья штурмовая бригада воюет там против Третьей дивизии 20-й армии Российской Федерации. Каждый день противник проводит штурмы, но ВСУ их отбивают.

Часов Яр, Волчанск, направление Райгородки, Запорожское направление - это тактические наступательные операции РФ, которые имеют целью полное уничтожение сначала левобережной, а затем всей Украины.

"Я не верю в оперативные прорывы. Я не верю в большие наступления колонной техники. Характер войны изменился: сегодня большое значение имеют беспилотные средства наблюдения и средства поражения. Большие колонны они пытались отправлять, и все эти попытки терпели большое фиаско. Мы даже хотим, чтобы они отправляли большие колонны, потому что их очень легко и весело жечь. Это не то, что может принести противнику успех. А вот такое ползучее наступление, которое они выбрали, и которое у них хорошо получается, может для нас иметь не просто неприятные, а критические последствия", - предупредил Кухарчук.

Потери на фронте и мобилизация

По его мнению, россияне видят всю ситуацию по-другому. Украинцы цепляются за каждого человека и ценят. Когда наши военные находят погибших и берут пленных той же Третьей дивизии, то по документам среди них не было людей, которые служат больше месяца.

"Что это означает? Что они сегодня применяют походные батальоны, то есть они набирают батальон, дают ему очень классную огневую подготовку, и больше ничего. Отгораживают их от выживших 300-х и отправляют в бой. И таких людей у них еще очень и очень много, они еще будут ползти, ползти, ползти. Для них это абсолютно безболезненно", - считает защитник.

Он прокомментировал и привлечение иностранцев в российскую армию. Кухарчук отметил, что это не означает, что в РФ закончились свои солдаты. Просто враг нашел еще один механизм мобилизации.

"У нас, к большому сожалению, все принимается слишком поздно. Например, я сейчас занимаюсь мобилизацией заключенных. Для примера: в 2022 году, и по словам администрации колонии, и по словам заключенных, 97-98% заключенных готовы были идти воевать. Сегодня, учитывая все ограничения, 15-20% мы сможем набрать", - говорит военный.

Война в Украине - последние новости

Военный аналитик и историк Михаил Жирохов заявил, что Россия имеет возможности воевать десятилетия. Все деньги, которые РФ получает от торговли с другими странами, она будет направлять на военные нужды.

Кроме того, врагу активно помогает Китай. Государственный секретарь США Энтони Блинкен отметил, что Пекин оказывает критически важную поддержку.

"Так, 70% станков, которые импортирует Россия, происходят из Китая. 90% микроэлектроники поступает из Китая, и это позволяет России поддерживать свою оборонно-промышленную базу, поддерживать военную машину, чтобы продолжать войну. Поэтому это должно прекратиться", - отметил руководитель американской дипломатии.

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