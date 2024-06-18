Украинцев призвали реагировать.

Россияне нанимают людей для разных диверсий, в том числе для поджогов автомобилей ВСУ или нападения на ТЦК, отметил заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

"Сейчас русаки вливают сумасшедшие средства в поиск таких долб****в для осуществления разного рода диверсий. Все поджоги авто ВСУ, все нападения на ТЦК и тд - не какие-то случайные эпизоды, и тем более не "реакция общества" на что-то. Это системная работа России. Кто-то работает "на идеи", кого-то обманом затягивают, но в основном чисто на коммерческих началах", - отметил боец.

Он добавил, что СБУ постоянно работает, но нужно понимать масштабы:

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"Они просто огромны. Поэтому это дело не только спецслужб - это ответственность каждого. Обязательно нужно реагировать, передавать информацию, фиксировать все. От этого зависит ваша безопасность".

Ранее в СБУ заявили о предотвращении серии поджогов военного транспорта ТЦК в Днепре.

Известно о задержании группы злоумышленников, которые по заказу спецслужб России готовили поджоги авто военнослужащих ТЦК в прифронтовом Днепре.

"Для совершения взрывной деятельности фигуранты планировали использовать самодельные зажигательные средства в виде так называемых "коктейлей Молотова". Чтобы определить потенциальные цели, участники группы объезжали территорию города, где пытались обнаружить паркинги, на которых военнослужащие покидают свои автомобили", - сообщили в СБУ.

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