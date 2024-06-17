Пока мир хоть что-то покупает у России, Москва будет тратить эти средства на оружие и подготовку армии.

Военный аналитик и историк Михаил Жирохов заявил, что Россия имеет возможности воевать десятилетия. Все деньги, которые РФ получает от торговли с другими странами, она будет направлять на военные нужды.

"Пока весь мир покупает хоть что-то у России, они будут это тратить на оружие, они это будут тратить на подготовку армии. А мы видим, что, к сожалению, газ и нефть Европа покупает в достаточно мощных объемах. Индия, Китай покупают. Да, им стало дороже производить это оружие, потому что они покупают компоненты через третьи страны, через Турцию, Армению, Казахстан. Но пока есть деньги, это не является проблемой", – пояснил Жирохов в эфире телеканала "Киев24", отвечая на вопрос о том, готов ли президент России Владимир Путин воевать десятилетиями, как пишет Bild.

Он также отметил, что та волна мобилизации, которая уже проводилась в России, только напугала россиян. В то же время "мощной волны мобилизации у них еще не было".

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"К сожалению, пока что склады советской армии оказались резиновыми. Пока они производят и самолеты, и танки, и снаряды, и ракеты. Все у них еще есть. И ближайшие два-три года говорить о том, что какой-то кризис будет – я имею в виду, если боевые действия будут идти в таком же формате, как сейчас, – я бы не стал", – сказал военный аналитик.

Война в Украине: это стоит знать

Российские оккупанты "завязли" на Харьковщине. Как рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Назар Волошин, там идут бои, Силы обороны наносят врагу большие потери.

Тем временем российские захватчики продолжают бить по украинским городам. Днем 17 июня враг ударил по Полтавщине. В Полтавской областной прокуратуре сообщили о 16 раненых, среди которых двое детей.

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