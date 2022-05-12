По словам советника главы МВД, наибольшие обстрелы в Луганской области происходят в районе Рубежного и Северодонецка.

Сейчас есть две критические точки - Мариуполь и Луганское направление.

Об этом советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщил в эфире информационного телемарафона.

"Есть две самые сложные точки - город Мариуполь, именно "Азовсталь", и Луганское направление. Наибольшие обстрелы в Луганской области происходят в районе Рубежного, Северодонецка. Также россияне пробуют сконцентрироваться на Изюмском направлении. Также они перебрасывают дополнительные силы и в Луганскую, и в Донецкую области - живую силу и технику", - отметил Денисенко.

Кроме того, он сообщил, что украинские войска отбросили оккупантов от Харькова на севере и в некоторых местах приблизились к государственной границе Украины.

"Часть российских войск с Харьковской области перебрасывается на Донбасс. На одном из направлений россияне подтянули до 300 единиц техники", - добавил он.

Что касается Мариуполя, то советник министра внутренних дел подчеркнул, что это личный вопрос Владимира Путина.

"Украинская власть делает все от себя зависящее. Но пока все упирается в личную позицию Путина, и от его решения зависит все, что будет дальше происходить в городе Мариуполь", - отметил Денисенко.

Как сообщал УНИАН, 11 мая на брифинге бригадный генерал, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов отметил, что сейчас проведение операции по деблокированию завода "Азовсталь" потребует значительных усилий и большого количества войск.

В свою очередь Верещук заявила, что на территории завода могут находиться еще около тысячи бойцов половина из них тяжелораненые.

Сегодня в Генштабе рассказали, что противник не прекращает наносить авиаудары по "Азовстали", чтобы уничтожить защитников завода.

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